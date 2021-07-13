Van Cumhuriyet Başsavcılığına ‘uzlaştırma’ ödülü

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırma alanında Türkiye’nin en başarılı illeri arasında yer alarak Adalet Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

İzmir’de gerçekleştirilen programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün teşrifleriyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı adına Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’e, Adalet Bakanlığı Eski Ceza İşleri Genel Müdürü ve Yargıtay Üyesi Aytekin Sakarya tarafından ödül takdim edildi. Başsavcı Dönmez, “Cumhuriyet Başsavcılığımızı ödüle layık gören Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Beyefendiye teşekkürlerimizi arz ederek, Türkiye’nin en başarılı illeri arasında bulunmamızı sağlayan Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Büromuzdan sorumlu cumhuriyet savcımıza, mesai arkadaşlarımıza ve uzlaştırmacı olarak görev yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.