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Van Büyükşehir’in karla mücadele mesaisi başladı
Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.
VAN 12.12.2020, 14:04
Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, dün gece saatlerinde kırsal mahallelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti. Sabah saatlerinden itibaren Çaldıran ilçesi Erşanlı, Hangedik, Uzunyol, Soğuksu mahalle yolları, Gevaş ilçesi Töreli, Anaköy ve Daldere mahalleleri grup yolu ile Erciş ilçesi Ortayayla grup yollarında kar temizleme çalışması yapıldı.Kar yağışı nedeniyle yolları kapı olan mahalle ve mezra bulunmazken, ekipler olası kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.
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