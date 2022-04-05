Van Büyükşehir’in Düzenlediği ‘Diyabet’ seminerleri sürüyor

Van’da ilkokul öğretmenlerine yönelik ‘Tip-1 Diyabet’ seminerlerinin ikincisi düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlüklerinin işbirliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen ‘Tip-1 Diyabet’ seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi. İpekyolu ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere ilçede görev yapan öğretmenler ve diyabetli çocukların aileleri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, verdikleri hizmetlerin sadece kadınlarla sınırlı kalmadığını belirterek, ailelerin her konudaki dertleriyle dertlendiklerini söyledi. Kadını ve aileyi ilgilendiren her konuda çözüm odaklı projeler ürettiklerini belirten Selma Biçek, “Bu özel projenin de fahri mimarı Valimiz ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’in kıymetli eşi Meral Bilmez hanımefendidir. Diyabet hastası çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntıları ve sıkıntı anında ailelerin neler yapması gerektiği konuları hayati önem taşıyor. Bu sebeple başlattığımız projemizle tüm ilçelerimizdeki eğitmenlerimize bu eğitim seminerlerini vermeyi planlıyoruz. Bu özel ve anlamlı projenin hayırlara vesile olmasını diliyor. İl sağlık Müdürlüğü ve İl milli eğitim müdürlüğüne desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim semineri, Doktor Ceren Beyazıd tarafından ‘Çocuklarda Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı’, Diyetisyen Zeynep Karakuş ‘Okulda Sağlıklı Beslenme ve Diyabetle Yaşam’ ve Uzman Psikolog Esra Öcal’ın ‘Okulda Diyabet Bakımı ve Ruhsal Destek’ konularında yaptıkları sunumlarla devam etti.

Proje çerçevesinde 13 ilçedeki 675 okulda bin 878 öğretmene eğitim verilecek.