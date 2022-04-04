Van Büyükşehir’den ‘Sokak hayvanları koruma günü’ etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi ‘4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle etkinlik düzenledi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezin de gerçekleştirilen etkinliğe hayvanseverler katıldı. Programa katılanlar ilk olarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezip buradaki hayvanların tedavilerini ve yapılan çalışmaları yerinde gördü. Daha sonra hayvanseverler merkezde bulunan sokak hayvanlarını besledi.

Öğrenciler sokak hayvanlarıyla güzel vakit geçirdi

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Gelecek nesillere hayvan sevgisinin aşılanması için öğrencileri de Sokak Hayvanlarıyla buluşturdu. Namık Kemal İlköğretim okulundan gelen 100 öğrenci, sokak hayvanları ile güzel vakit geçirdi. Öğrencilere hayvan hakları, hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve yaralı sokak hayvanlarına nasıl davranmaları konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda ise öğrenciler barınağı gezme imkanı buldu.