Van Büyükşehir’den diyabet hastaları için farkındalık etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesinin Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri kapsamında “Diyabet ve Obezite Haftası” nedeniyle seminer düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kapsamında “Diyabet ve Obezite Haftası” nedeniyle seminer düzenlendi. Van Büyükşehir Belediyesinin Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri devam ediyor. Bu kapsamda “12-18 Kasım Diyabet ve Obezite Haftası” dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Uzman Doktorlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diyetisyen Zeynep Karakuş, Diyetisyen Merve Gizem Baraj ve Fizyoterapist Taner İlhan tarafından verilen seminerde Diyabet hastalığı, diyabette beslenme ve egzersiz alışkınlıkları gibi konular hakkında bilgiler paylaşıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekipler seminere katılan vatandaşların kan şekeri ölçümlerini yaparak, diyabet hastalığı hakkında bilgi verdi. Ayrıca burada açılan stantta koronavirüs aşısı olmayan vatandaşların aşıları da yapıldı.