Van Büyükşehir’den ’Beyaz Baston Haftası’nda miniklere farkındalık eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ nedeniyle Kreş ve Gündüz Bakım Evinde farkındalık etkinliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı grupların fark edilmesine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu Kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ nedeniyle kreş öğrencilerine yönelik farkındalık çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Göz Doktoru Mehmet Akif Erol tarafından miniklere telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazların gözlerimize verdiği zarar ve sağlıklı beslenmenin göz sağlığı üzerindeki etkileri gibi konularda çeşitli bilgiler verildi. Verilen eğitimin ardından minikler drama yöntemi ile görme engellilerin nasıl hissettiği ve günlük hayatta yaşadıkları sıkıntıları sergiledi. Daha sonra kurulan parkurda gözlük takan katılımcılar, görme engelli bireylerin neler yaşadığını deneyimledi. Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkında bulunan Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde gerçekleştirilen etkinliğe, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış, Van Altınokta Körler Derneği üyeleri ve şube müdürleri katıldı. Etkinlik sonrası Van Altınokta Körler Derneği üyelerine baston hediye edilirken, etkinlik çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.