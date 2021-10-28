Van Büyükşehir zabıtası fırınları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki fırınları denetleyerek, gramaj eksiği olan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Halk sağlığını korumak ve olası ihmallerin önüne geçmek için denetimlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde unlu mamulleri üretim ve satış noktaları ile fırınları denetledi. Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Daire Başkan Vekili Sebahattin Ergenç’in de katıldığı denetimler, gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde gramaj eksikliği tespit edilen çok sayıda ekmek ve pideye el konulurken işletmelere ise cezai işlem uygulandı. Ayrıca unlu mamulleri üretim noktalarında yapılan denetimlerde ise hijyen kurallarına uymayan işletmeler uyarılarak, cezai işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca maske, eldiven ve bone kullanımı ile üretimde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi.