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Van Büyükşehir zabıtası esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.
VAN 03.09.2022, 12:39
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı "1-7 Eylül Zabıta Haftası" çerçevesinde kentte çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere yoğun olan noktaları gezen Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Vatandaş ve esnafı kurallara uyma noktasında da uyaran Büyükşehir zabıtası, hafta boyunca farkındalık etkinliklerine devam edecek. Kentin huzuru ve düzeni için 7/24 çalıştıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, tüm zabıtaların haftasını kutladı.
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