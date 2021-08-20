Van Büyükşehir şoförlerine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi

Van Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla örnek olan Van Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi. Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa verilen eğitime belediye bünyesinde yer alan şoförler katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda Hacıbekir mahallesinde bulunan Kültür merkezinde gerçekleştirilen eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, Kadına yönelik şiddetin tanımı ve varlığı, Kadına yönelik şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetin uluslararası ve ulusal mevzuatı konuları hakkında şoförler bilgilendirildi. Sosyologlar tarafından verilen eğitimin ilk 3 günü Van’da yapılırken son günü ise Erciş ilçesinde yapıldı. Yaklaşık 4 gün süren eğitim soru-cevap şeklinde son buldu.