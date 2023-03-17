Van Büyükşehir Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 20. Grupta mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2023 sezonu ilk maçını Iğdır deplasmanında oynayacak.

Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde 2. Ligi kaybeden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, bu yıl da mutlak şampiyonlukla yeni sezona hazırlandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen fikstürün ardından 20. Grup’ta mücadele edecek olan kırmızı-siyahlılar, ilk maçında 18 Mart Cumartesi günü 76 Iğdır Spor ile karşılaşacak. 5 takımın yer aldığı grupta Van Büyükşehir Belediyespor ve 76 Iğdır Spor’un yanı sıra İkinisan Şengençler, İpekyolu Belediye Gençlik ve Spor ve Vangücü takımları da yer alıyor.

2 devre halinde 10 maç oynanacak mücadelelerin ardından ilk iki takım Play-Off turunda mücadele edecek.