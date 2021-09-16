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Van Büyükşehir engelli taşıma aracı ile engel tanımıyor

Van Büyükşehir Belediyesi ulaşım sıkıntısı yaşayan engelli vatandaşların araç sıkıntısını ortadan kaldırdı.

VAN 16.09.2021, 11:49
Van Büyükşehir engelli taşıma aracı ile engel tanımıyor

Van Büyükşehir Belediyesi ulaşım sıkıntısı yaşayan engelli vatandaşların araç sıkıntısını ortadan kaldırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı engelli vatandaşların ulaşım sıkıntısını ücretsiz sağlıyor. Hastaların talepleri doğrultusunda kayıt altına alınan hastalar tedavi günleri geldiğinde Büyükşehir Belediyesine ait engelli taşıma aracı ile evlerinden alınarak tedavi olduğu hastaneye götürülüyor. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise hastalar tekrar evlerine bırakılıyor. Engelli vatandaşlardan tam puan alan uygulama sayesinde 1 ayda 300 yakın hasta çeşitli sağlık kuruluşlarına gidip gelebiliyor.

Yürüme engelli olan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine tedavi için giden Adile Ören, “Bize sağlanan bu hizmetten dolayı çok memnunuz. Allah her kesten razı olsun. Belediye ekipleri tedavi günlerinde bizi evimizden alıp hastaneye hastaneden alıp evimize getiriyor. Belediyenin bu yardımından çok memnunuz” dedi.

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