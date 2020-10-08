Van Büyükşehir eğitim kurumlarına 2 bin 200 ton asfalt harcadı
– VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN DAHA İYİ ORTAMLARDA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRMELERİ İÇİN OKUL BAHÇELERİNİ ASFALTLIYOR. YAPILAN ÇALIŞMALARDA 2 BİN 200 TON ASFALT KULLANILDI
Van Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri için okul bahçelerini asfaltlıyor. Yapılan çalışmalarda 2 bin 200 ton asfalt kullanıldı.
Van’da 60 okulda bakım onarım çalışması yaparak eğitime büyük bir katkı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, şimdi de okul bahçelerinde zemin iyileştirme asfalt çalışması için kolları sıvadı. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca belediyenin kendi iş gücü ile yapılan çalışmalarda ilk etapta Edremit ilçesi Mülk Mahallesinde bulunan Şehit Kamuran İlkokulu ve Ortaokulu, Erdemkent (Yeni TOKİ) Mevlana Halit İlk ve Ortaokulu ile Salih Yıldız İlkokulu ve Ortaokulunun bahçeleri çamur ve tozdan arındırılarak asfaltlandı. Üç okul ve üç merkezde yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 2 bin 200 ton sıcak asfalt harcanarak, eğitim kurumları yeni bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan çalışma sayesinde okul bahçelerinin çamur, toz ve çukurlardan kurtarılarak, daha temiz bir hale getirildiğini belirten okul yöneticileri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesisleri, Tuşba Gençlik ve Spor Merkezi yerleşkesi ile Edremit Bilim ve Sanat Merkezi yerleşkesini asfaltlayarak, gençlerin daha modern ortamlarda spor faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağladı.
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