Van Büyükşehir Çaldıran kayak merkezinin yolunu asfaltladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran Termal Kayak Merkezinin yolunu asfaltladı. Belediyenin kendi idari işgücü ve öz kaynaklarıyla yapılan 2,4 kilometrelik yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi bir yandan kırsal mahalle yollarını sıcak asfaltla buluştururken bir yandan da turizm merkezlerinin yollarını asfaltlıyor. Bu kapsamda kentteki iki kayak merkezinden biri olan ve ilin kış turizmine önemli bir katkı sağlayan Çaldıran Termal Kayak Merkezi’nin yolu asfaltlandı. Kent merkezine 111 kilometre mesafedeki Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi sınırları içinde bulunan 2 bin 391 metre rakımlı Çaldıran Termal Kayak Merkezi’nde yapılan asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çalışması da tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmaları takip eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yolun tamamlanarak hizmete açılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yapılan çalışmaların kış turizmi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ensari, “Kış aylarımızda bazı günler hava yumuşak olurdu. Yolun çamur olması gelen misafirlerimize büyük eziyet oluyordu. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla yolumuz asfaltlandı. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bizlerin talebine karşılık verdiler. İnşallah bu sene kayak merkezimize çamursuz, rahat bir ulaşım sağlanacak ve kış turizminde artık uluslararası arenada kendimizi göstereceğiz. İlçemize Hayırlı olsun” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin asfalt sezonunu en verimli şekilde geçirmek için var gücüyle çalıştığını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ise bölgenin kış turizminin canlanması adına çalışmaların devam edeceğini belirtti. Tamamlanan yolun Çaldıran’a hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Sekreter Çelikel, “Kent genelinde yaz turizmi olduğu gibi kış turizminin de canlanması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz dönemlerde Gevaş ilçemiz Abalı Kayak Tesisimizin yolunu tamamlamıştık. Bu sene de kış gelmeden Çaldıran Kayak merkezimizin yolunu yenileyerek gelen misafirlerimize güzel bir ortam oluşturduk. Asfalt ve yol çalışmalarımız belirli planlamalar doğrultusunda devam edecek’’ şeklinde konuştu.