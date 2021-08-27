Van Büyükşehir Belediyesiyle parklar değişiyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki parklarda spor sahaları, WC, bay-bayan mescit ve bebek bakım odası gibi alanlar oluşturuyor.

Yediden yetmişe herkesin ihtiyaçlarını düşünerek sosyal belediyecilik örneği ortaya kolan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yıpranan ve tehlike arz eden oyun gruplarını yenileyen ekipler, şimdi ise Atatürk Kültür Parkı ve Kent Park’ta spor sahaları, WC, bay-bayan mescit, lavabo ve bebek bakım odası gibi donatılar oluşturuyor. Kısa bir süre önce iki parktaki çalışmalarına başlayan ekipler, voleybol ve basketbol sahaları kurulumunu tamamlarken, diğer donatıların ise kaba inşaatını bitirdi.

İlk etapta iki parkta yapılan çalışmanın diğer parklarda da yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte vatandaşların parklarda daha fazla zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlere katılmaları sağlanacak.

Öte yandan, kentteki tüm parklarda başlatılan bakım onarım çalışmaları devam ederken, hasar gören spor sahaları, oyun grupları, banklar ve kamelyalar tek tek onarılarak parklarda bulunan havuzların temizliği de yapılıyor.