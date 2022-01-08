Van Büyükşehir Belediyesinin tiyatro günleri “Taziye” oyunu ile başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Tiyatro Günleri’ kapsamında sahnelenen “Taziye” oyunu izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu “Tiyatro Günleri” Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonla ünlü yazar Murathan Mungan’ın eşsiz eserlerinden biri olan "Taziye" seyircisiyle buluştu. Ücretsiz olarak sergilenen tiyatro gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aşkı ve aşiret töresinin acı yönünü konu alan iki perdelik oyun, Vanlı tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı. Oyun sonunda izleyiciler oyuncuları dakikalarca ayakta alkışlarken, performanslarından dolayı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu oyunculara teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu tiyatro etkinliğini çok beğendiklerini dile getiren tiyatro severler de, büyükşehir belediyesinin bu tür etkinliklerinin devam etmesini istedi.