Van Büyükşehir Belediyesinin tiyatro etkinlikleri sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi yetişkin ve çocuklara yönelik başlatmış olduğu “Tiyatro Günleri” sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu ücretsiz tiyatro günleri sürüyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde yetişkinlere yönelik tiyatro oyunu düzenleyecek.

Fehim Paşa Konağı isimli tiyatro oyunu 5 Şubat Saat 13.00’te ücretsiz oyarak izleyicisi ile buluşacak.