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Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve yetişkinlere sinemayı sevdirmek ve ilgilerini artırmak için sinema günlerini başlattı.

VAN 24.08.2021, 09:37
Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve yetişkinlere sinemayı sevdirmek ve ilgilerini artırmak için sinema günlerini başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat çalışmaları kapsamında İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesindeki kültür merkezinde sinema günleri etkinliği başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organizasyonunda başlayan sinema günleri salı günleri 15.00 - 17.00 arasında çocuklara, perşembe günleri ise 15.00 - 17.00 saatleri arasında yetişkinlere yönelik olacak.

Sinema günleri kapsamında izleyenlere eğitici ve öğretici filimler de izletilecek.

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