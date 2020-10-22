Van Büyükşehir Belediyesinin resim kursu kayıtları başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat kursları kapsamında açacağı resim kursu kayıtları başladı.

Çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek, becerilerini gün yüzüne çıkarmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 2020-2021 eğitim dönemi kurs kayıtları başladı. Her yıl yüzlerce genç ve çocuğa ücretsiz eğitim veren Van Büyükşehir Belediyesi, kursları bu yılda korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak açacak.

Hacıbekir Kültür Merkezinde usta öğreticiler tarafından hafta içi her gün verilecek resim kursu kayıtlarının kimlik fotokopileriyle birlikte şahsi olarak yapılacağı belirtildi.