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Van Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesi hizmete açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla Hacıbekir Mahallesi’nde 13 bin kitaplık kütüphane açtı. Kütüphaneye ‘Vankulu Mehmet Efendi’ ismi verilirken, 220 yıllık ‘Vankulu Lügatı’ isimli eseri de kütüphanede sergilenecek.

VAN 31.12.2021, 15:41
Van Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesi hizmete açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla Hacıbekir Mahallesi’nde 13 bin kitaplık kütüphane açtı. Kütüphaneye ‘Vankulu Mehmet Efendi’ ismi verilirken, 220 yıllık ‘Vankulu Lügatı’ isimli eseri de kütüphanede sergilenecek.

Van’da önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan büyükşehir belediyesi, bu kez de Vanlı gençlerin kütüphane ihtiyacına karşılık verdi. Van Büyükşehir Belediyesi gençler ve ailelerinden gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde tasarımıyla dikkat çeken modern bir kütüphane açtı. Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bünyesinde kurulan ve yaklaşık 13 bin kitabın bulunduğu kütüphane, her gün yüzlerce gence eğitim imkânı sunuyor.

Kütüphaneye ‘Vankulu Mehmet Efendi’ ismi verildi

Açılışından bu yana gençlerden yoğun ilgi gören kütüphaneye Van’ın önemli şahsiyetlerinden biri olan ‘Vankulu Mehmet Efendi’ ismi verildi. Haftanın her günü 09.00 ile 22.00 saatlerinde hizmet veren kütüphanede gençlere Wİ-Fi, çay ve sıcak çorba imkânı da sağlanıyor.

220 yıllık eser kütüphanede sergilenecek

İbrahim Müteferrika tarafından kurulan ilk Türk matbaasında basılan ilk matbu ve Osmanlı Türkçesi eser olan ‘Vankulu Lügatı’nın 1802 yılında basılan 3. baskısı kütüphanede sergilenecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından uzun uğraşlar sonrası satın alınan 220 yıllık 2 ciltten oluşan lügat, bakım ve onarımı yapıldıktan sonra kütüphanedeki yerini alacak. İsmail Cevheri’nin kaleme aldığı Arapça sözlük, Vankulu Mehmet Efendi tarafından el yazması ile Osmanlı Türkçesine çevrilmiş ve ‘Vankulu Lügatı’ ismini almıştı.

Kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan kütüphaneye giden Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kütüphaneyi gezerek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Mehmet Emin Bilmez, kütüphanenin son süreciyle ilgili yetkililerden de bilgi aldı.

Kütüphaneyi çok beğendiklerini söyleyen gençler, yapılan hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirterek Vali Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

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