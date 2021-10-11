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Van Büyükşehir Belediyesinin kursuyla 30 öğrenci üniversiteli oldu

Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında eğitim gören 30 öğrenci üniversite hayallerine kavuştu.

VAN 11.10.2021, 13:14
Van Büyükşehir Belediyesinin kursuyla 30 öğrenci üniversiteli oldu

Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında eğitim gören 30 öğrenci üniversite hayallerine kavuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında her kesime ulaşarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinasyonunda Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kısıtlı katılım sağlandı. Yaklaşık 5 ay boyunca tamamen ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli olarak idman yapan gençler, yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı. BESYO’ya katılan 50 kursiyerden 30’u Marmara, Muğla, Ege, Elazığ, Kars ve Van Yüzüncü Yıl üniversiteleri başta olmaz üzere birçok farklı üniversitenin beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerine yerleşirken, 3 öğrenci ise spor liselerinde okumaya hak kazandı.

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