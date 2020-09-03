Van Büyükşehir Belediyesinin kadın voleybol takımı hazırlıklarına başladı
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 2. LİG 8. GRUPTA MÜCADELE EDEN VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2020-2021 SEZONU İÇİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına başladı.
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla 1. Lig yolunda play-off mücadelelerine kalan ve yarı finalde Fenerbahçe’ye mağlup olan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunun fikstür ve statülerinin belli olmasının ardından hazırlıklarına başladı. Türkiye Voleybol Federasyonunun talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirlerine uyarak günlük antrenman ve taktik çalışmaları ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kadın voleybol takımı, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Kırmızı-siyahlılar 25 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı sezonun ilk maçında Şırnak temsilcisi Silopi Belediye Gençlik Kadın Voleybol Takımını ağırlayacak.
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