Van Büyükşehir Belediyesinin kadın gezileri sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ‘’Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz’ projesi bünyesinde kadınlar tarihi ve doğal güzellikleri gezmeye devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizesinde gerçekleştirilen geziler devam ediyor. Gezilerle bugüne kadar 3 bin 500 kadın Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Kanisipi Şelalesi ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine götürüldü.

Sabah saatlerinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek tarafından Şerefiye Mahallesi İpek Park’tan uğurlanan kadınlar, ulaştırma dairesine ait otobüslerle Çatak ilçesine bağlı Kanispi Şelalesi’ne gitti. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından şelaleye varan kadınlar, burada kahvaltı yapıp şelalede eğlenceli ve keyifli saatler geçirdi. Şelalenin gürül gürül akan suyuna karşı bol bol hatıra fotoğrafı çeken kadınlar, çocuklarıyla keyifli dakikalar geçirdi.

Kanisipi gezisine katılan kadınlar, yaz günlerinde böyle gezilerin yapılmasının çok güzel olduğunu belirterek, “Arkadaşlarımız ve çocuklarımızla gezilere katılıyoruz. Etkinlikten dolayı Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Gezilerle birlikte 50 bin kadının eylül ayına kadar gezdirilmesi hedefleniyor.