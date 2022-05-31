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Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Diyabet’ konulu seminerleri devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen ’Tip1 Diyabet’ konulu seminerler devam ediyor.

VAN 31.05.2022, 18:26
Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Diyabet’ konulu seminerleri devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen ’Tip1 Diyabet’ konulu seminerler devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen ’Tip1 Diyabet’ konulu seminerlerin 4.’sü Gevaş’ta gerçekleştirildi. Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programda tip1 diyabetin farklı yönleri ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman doktor, diyetisyen ve psikolog eşliğinde verilen eğitimler de ayrıca diyabetli çocuğu olan annelerin isteği ve yaşadıkları mağduriyet görüşüldü.

Eğitim seminerlerinin belirli periyotlar halinde 13 ilçede gerçekleştirileceği belirtildi.

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