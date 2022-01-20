Van Büyükşehir Belediyesinin çocuk tiyatrosu renkli görüntülere sahne oldu

Van Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve yetişkinlere yönelik başlatmış olduğu “tiyatro günleri” devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal aktivitelerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterimi, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Tuşba ilçesine bağlı Yeşilköy Şehit Nihat Akbaş Ortaokulundan 100 öğrencinin ücretsiz seyrettiği Kayıp Masallar çocuk tiyatrosu, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Müzikli, danslı ve oldukça eğlenceli geçen gösterimin ardından çocuklar, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, ‘Tiyatro günleri’ etkinliğinin yıl boyu belirli periyotlar halinde devam edeceği kaydedildi.