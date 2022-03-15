Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okumak isteyen gençler için düzenlediği ücretsiz hazırlık kursu kayıtları başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Kulübünün koordinasyonunda faaliyet gösterecek BESYO hazırlık kursunun yeni dönem kayıtlarının başladığı belirtildi. Açıklamada, “BESYO kursu, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin de desteğiyle 15 Mart’ta başladı. Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün uzman antrenör kadrosuyla açılacak olan hazırlık kurslarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 1 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve başvuru merkezinden alacakları başvuru formu ile Van Şehir Stadyumu amatör sahada bulunan başvuru noktasına şahsen başvurmaları gerekiyor. Van Atatürk Şehir Stadyumunda 10 uzman antrenör tarafından yapılacak olan kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen kursiyerler 0538 515 93 40 - 0543 524 26 85 numaralı telefonları arayabilecek” denildi.