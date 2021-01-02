banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 70 personel için kura tarihi belli oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesine alacağı 70 personel için yapacağı kuraya katılacakların ismini resmi internet sitesinden açıkladı. İtirazlar için ek süre verilirken, kura çekimi ise noter huzurunda 8 Ocak’ta Van Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

VAN 02.01.2021, 10:40
9
Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 70 personel için kura tarihi belli oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesine alacağı 70 personel için yapacağı kuraya katılacakların ismini resmi internet sitesinden açıkladı. İtirazlar için ek süre verilirken, kura çekimi ise noter huzurunda 8 Ocak’ta Van Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alınacak olan 65 otobüs-kamyon şoförü ve 5 iş makinası operatörü alımı için İş-Kur üzerinden ilana çıkıldı. 11-18 Aralık 2020 tarihleri arasında kariyer@belvan.com.tr adresi üzerinden e-mail olarak alınan başvurular ilanda belirtilen kriterler çerçevesinde incelenerek değerlendirildi. Başvuru koşullarını taşıyanlar ve taşımayanlar ayrı ayrı olarak belirlenerek Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi www.van.bel.tr adresinin duyurular kısmında yayınlandı. Başvuru süresince 5 bin 217 e-mail, kariyer@belvan.com.tr adresine ulaşırken bunlardan 122 mail ise başvuru tarihinin sona ermesinden sonra atıldığından değerlendirmeye alınmadı. Yine başvuru için gönderilen 5 bin 217 e-mailden 149 e-mailin boş ve 2 bin 480 e-mailin ise tekrar gönderilen mail olduğu belirlendi. Yapılan başvurulardan 2 bin 40 tanesi başvuru şartlarından en az birini sağlayamaması nedeni ile kabul edilmedi. 65 otobüs/kamyon şoförlüğü için yapılan başvurulardan 481 kişinin başvuruları istenilen kriterleri taşıması ve buna ilişkin evrak ve belgeleri eksiksiz olarak göndermeleri nedenleri ile kabul edilirken, 5 iş makinası operatörlüğü için yapılan başvurulardan ise 67 kişinin başvuruları istenilen kriterleri taşıması ve buna ilişkin evrak ve belgeleri eksiksiz göndermeleri nedenleri ile kabul edildi.

“İtirazlar alınacak”

Başvuru kriterlerini taşımaması veya istenilen evrak ve belgeleri eksik göndermeleri nedenleri ile başvuruları kabul edilmeyen kişilerin itiraz başvurularını ilan tarihinden itibaren 05 Ocak 2021 tarihi saat 17:00’a kadar itiraz@belvan.com.tr adresine gönderebilecekler. İtirazların sonuçları ise en geç 06 Ocak 2021 tarihi saat 17:00’a kadar başvuru sahiplerine e-mail yolu ile bildirilecek.

“Kura canlı yayınlanacak”

İtirazların ardından başvuruları kabul edilen adaylar arasından; belirlenecek olan 260 otobüs/kamyon şoförü adayı ve 20 adet iş makinası operatörü adayı için ise noter huzurunda kura çekilişi yapılarak belirlenen kişiler mülakata çağırılacak. Kura çekimi 8 Ocak 2021 tarihinde saat 10:30’da Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Korona virüs nedeniyle yapılacak kura çekilişine başvuru yapanların ve vatandaşların katılımı sağlanmayacak. Sadece basın mensupları katılabilecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonrasında mülakata katılmaya hak kazanacak kişilerin bilgileri ile mülakat tarihi ve yeri belediyenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Öte yandan başvurusu kabul edilen ve edilmeyen kişilerin bilgileri ile başvuruları kabul edilmeyen kişilerin kabul edilmeme gerekçelerine ilişkin listeler www.van.bel.tr adresinin duyurular kısmında yayınladı.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12