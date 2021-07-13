Van Büyükşehir Belediyesinden yol ve asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesindeki asfalt ve yol çalışmalarını sürdürüyor. 5 noktadaki 7,1 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, sezon sonuna kadar 25,5 kilometre asfalt çalışması yapacak.

Asfalt sezonunu en verimli şekilde geçirmek için aralıksız çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kentin nüfus bakımından en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş’te başlatılan çalışmalar devam ediyor. İlçede sezon sonuna kadar 25,5 kilometre asfalt çalışması planlanırken, 5 noktadaki 7,1 kilometrelik yolda altyapı çalışmalarıyla birlikte iyileştirme çalışması da yapıldı. 1,6 kilometrelik Kışla Bulvarı ile Çınarlı Caddesi arası, 2 kilometrelik Alkanat Mahallesi AFAD konutları yolu, 1,2 kilometrelik Tekevler Mahallesi Sahil Bağlantı Yolu, 1,5 kilometrelik Örene Mahallesi Demi Yolu ile 800 metrelik Tekevler Mahallesi Teberler Sokak olmak üzere toplamda 7,1 kilometrelik asfalt çalışması tamamlanarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Ekipler sezon sonuna kadar 6 farklı noktadaki 18,4 kilometrelik yolu da tamamlamayı planlarken, yapılan yol yatırımlarıyla ilçe yolları daha konforlu hale getirildi.