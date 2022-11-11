Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesindeki 13 kilometrelik Mollahüseyin ve Tutmaç mahalle yollarını asfaltlarken, 20 kilometrelik Yaramış-Karakoç-Öveçli grup mahalle yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Gürpınar’da sorumluluğundaki yol ağını yenileyen Van Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli yollar için var gücüyle çalışıyor. Sezon başından bu yana 13 ilçede yoğun bir çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar bünyesinde Yaramış- Karakoç - Öveçli grup mahalle yolu da sıcak asfalta kavuşturuluyor. Yaklaşık olarak 7 kilometrelik kısmı tamamlanan yolda toprak işleri, sanat yapıları, PMT ve Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) serimi yapılıyor.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten Öveçli Mahalle Muhtarı Nihat Dural, “Daha önce yollarımız çok kötüydü, Van Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. Kısa sürede başvurumuz karşılık buldu. Şu anda yollarımız asfaltlanıyor. Yollarımız yıllar sonra sıcak asfalta kavuştu. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel bir çalışma var. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

İlçede toplam 33 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca tamamlanan yollarda yol çizgi çalışması da yapılacağı belirtildi.