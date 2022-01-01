Van Büyükşehir Belediyesinden yılbaşı denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası yılbaşı nedeniyle umuma açık alanlar, eğlence merkezleri ve kafelerde denetim yaptı.

Vatandaşların yılbaşına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmeleri için Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde denetimler yapıyor. Denetimler kapsamında işletmelerdeki yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edilirken, iki işletmeye de cezai işlem uygulandı.

Sabah saatlerine kadar denetim yaptıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, Van halkının huzurlu bir yıl geçirmesi için geceli gündüzlü çalışacaklarını söyledi.

Trafik zabıta ekipleri de trafiğin daha iyi ilerleyebilmesi için Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke ve İskele caddeleri gibi trafiğin yoğun olduğu alanlarda çalışma gerçekleştirdi.