Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Yeşilay Haftası’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla kadınlara yönelik seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bağımlılıkla mücadele ve farkındalık semineri verildi. Kadın ve Aile Merkezi Konferans Salonunda pandemi kuralları da dikkate alınarak verilen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışmanlar Rıdvan Turunç ve Aydan Kaplanoğlu tarafından verilen seminerde kadınlara madde bağımlılığının bireysel ve toplumsal bağlamda oluşturduğu sorunlara değinilerek, alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanım nedenleri, risk faktörleri, ailelerin yapması gerekenler ve tedavi süreçleri gibi konular da slayt gösteri şeklinde anlatıldı. Oldukça verimli geçen seminer soru cevap şeklinde son buldu.