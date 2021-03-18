Van Büyükşehir Belediyesinden vektörle mücadele

Van Büyükşehir Belediyesi hastalık taşıyan sinekler ve haşeratların kışı geçirmek için yuvalandıkları kanal, kanalizasyon, sazlık ve bataklık alanlardaki ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Kent genelinde korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, vektörle mücadelesini de aralıksız sürdürüyor. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi haşerelere karşı ekipler başta Van Gölü sahilleri olmak üzere kent genelindeki rögarlar, kapalı kanallar ve fosseptik çukurlarını sisleme makineleri ile ilaçlıyor. 22 araç ve 65 personelle yürütülen ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

İlaçlama çalışmalarına mart ayı itibariyle başladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi; sivrisinek, karasinek ve kemirgenler olmak üzere tüm vektörlerin alanlarını tespit ederek gerekli müdahalelerde bulunduklarını söyledi. Allahverdi, “Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’in koordinesinde, vektörlere karşı etkin bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız ilaçlamalarda çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Havaların yavaş yavaş ısınması ile kış dönemi dezenfeksiyon ve vektörlerle mücadele birimimizin ekip sayısını da arttırdık. Kent zararlılarının üreme için saklandıkları durgun su birikintilerinde, kanallarda, fosseptiklerde ve göletlerde, hamam böceği ve karasinek üreme alanları olan kanalizasyon ve organik atıkların toplandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.