Van Büyükşehir Belediyesinden uygulamalı fotoğrafçılık kursu

Van Büyükşehir Belediyesi fotoğraf sanatını öğrenmek isteyenler için ücretsiz ‘Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı’ kursu açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf meraklıları için Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı kursu başlattı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde açılan kursta katılımcılara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri, ekipman bilgisi veriliyor. 2,5 ay sürecek olan kurslara katılmak isteyenler 15 Kasım 2022 tarihine kadar kurs.van.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilir.

Kayıt yaptıran kursiyerler için haftanın 5 günü Hacıbekir Kültür Merkezinde teorik, 2 günü ise uygulamalı olarak dışarıda eğitim verildiği belirtildi.