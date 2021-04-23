Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağan toplantısı yapıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantı, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan başkanlığında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan’ın yanı sıra Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı.

22 gündem maddesi ve 5 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda il sınırları içinde faaliyet gösteren T plakalı ticari taksilerin, H plakalı özel halk otobüslerinin, M plakalı ve V plakalı minibüslerin ücret artırım talepleri görüşülüp alt komisyona sevk edildi. Ayrıca ilçelerde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Aday Yetiştirme Sınavı güzergâhlarının belirlenmesi, parkomat ücretleri gibi birçok konuda da önemli kararlar alınarak alt komisyona havale edildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.