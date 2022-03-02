Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi

Van Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Şiir İklimi’’ programı yoğun ilgi gördü.

Düzenlediği etkinliklerle sanatseverlere keyifli zaman yaşatan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının sanat programları devam ediyor. Her ay farklı konuklarla düzenlenen “Şiir İklimi’’ programı bu hafta da Ercişli şairleri bir araya getirdi.

Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe; Ercişli şair, yazar ve ses sanatçıları katıldı. Yerel sanatçı Elif Abalı tarafından verilen mini konser ile başlayan programda şairler Barış Kul, Gökmen Sakin, Gülşen Günay, Sinan Mirza Pala ve Yılmaz Şit kendilerine ait birbirinden güzel şiirleri seslendirdi. Zaman zaman duygulu anlar da yaşayan katılımcılar, şarkı ve şiirleri video kameraya çekerek keyifli zaman geçirdi.

Yazar-şair Orhan Demirtaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.