Van Büyükşehir Belediyesi’nden şiir dinletisi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şiir İklimi’ programı, sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Vanlılara keyifli zaman geçirme imkanı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, öğrenci ve öğretmenlere şiir ve müzik ziyafeti sundu. Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik yerel sanatçı Elif Abalı ve Ferhat Tok’un mini konseri ile başladı. Daha sonra program şair ve yazarlardan Servet Özakan, Zelal Kıran, Emir Keremoğlu, Salih Geçken ve Rukiye Pulat’ın seslendirdiği şiirlerle devam etti. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte zaman zaman duygulu anlar yaşanırken, seslendirilen şarkılarla da keyifli anlar yaşandı. Moderatörlüğünü Yazar ve Şair Orhan Demirtaş’ın yaptığı etkinlik müzik ziyafetiyle sona erdi.