Van Büyükşehir Belediyesinden özel miniklere medikal desteği
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YÜRÜME ENGELLİ 3 ÇOCUĞA MEDİKAL MALZEME DESTEĞİNDE BULUNDU.
Van Büyükşehir Belediyesi, yürüme engelli 3 çocuğa medikal malzeme desteğinde bulundu.
Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürülen Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belediyeye başvuran 2 engelli çocuğa ayakta durma sehpası ve ayak bileği ortezi (AFO) hediye ederken, bir çocuğa ise sadece ayak bileği ortezi hediye etti.
Özel çocukları evlerinde ziyaret eden ekipler, 5 yaşındaki Ecrin Şeylan ve 4 yaşındaki Ahmet Aras Almaç’a ayakta durma sehpası ve ayak bileği ortezi (AFO) verirken, 3 yaşındaki Ali Acar’a ise ayak bileği ortezini elden teslim etti.
Verilen destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli çocukların aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0