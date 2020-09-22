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Van Büyükşehir Belediyesinden özel miniklere medikal desteği

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YÜRÜME ENGELLİ 3 ÇOCUĞA MEDİKAL MALZEME DESTEĞİNDE BULUNDU.

VAN 22.09.2020, 09:32
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Van Büyükşehir Belediyesinden özel miniklere medikal desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, yürüme engelli 3 çocuğa medikal malzeme desteğinde bulundu.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürülen Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belediyeye başvuran 2 engelli çocuğa ayakta durma sehpası ve ayak bileği ortezi (AFO) hediye ederken, bir çocuğa ise sadece ayak bileği ortezi hediye etti.

Özel çocukları evlerinde ziyaret eden ekipler, 5 yaşındaki Ecrin Şeylan ve 4 yaşındaki Ahmet Aras Almaç’a ayakta durma sehpası ve ayak bileği ortezi (AFO) verirken, 3 yaşındaki Ali Acar’a ise ayak bileği ortezini elden teslim etti.

Verilen destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli çocukların aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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