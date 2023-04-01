Van Büyükşehir Belediyesi’nden nisan ayında karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hummalı bir çalışma başlattı. 100’lerce araç ve personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler, gece boyu küreme-tuzlama yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırım temizleme ve kapalı mahalle yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

Meteorolojik uyarıları dikkate alarak tüm tedbirlerini önceden alan Van Büyükşehir Belediyesi, nisan ayında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dünden bu yana aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı tüm ekipleri teyakkuza geçirdi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen ekipler, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için var gücüyle çalışıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda geceli gündüzlü çalışan ekipler, şehir merkezinde yaya yolu ve kaldırımları mini loderlerle temizlerken, ana caddelerdeki kar temizleme çalışmasında ise 10’larca iş makinesi görev alıyor.

Ayrıca kırsalda da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale, Bahçesaray, Edremit, Çatak, İpekyolu, Muradiye, Tuşba, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 55 mahalle ve 28 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde sürerken, kent genelinde kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.