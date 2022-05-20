Van Büyükşehir Belediyesinden musiki konseri

Van Büyükşehir Belediyesi keyifli bir hafta geçirmek isteyen vatandaşlar için hafta sonu ücretsiz musiki konseri etkinliği düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlemiş olduğu ücretsiz programlara devam ediyor. Her hafta bir biriden güzel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu haftada musiki konseri etkinliğiyle Vanlılara keyifli bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor.

22 Mayıs Pazar günü saat 19.30’da Van Devlet Tiyatrosu salonunda yapılacak konserde Van Türk Musiki Derneği sanatçıları birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. Ücretsiz konsere tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.