Van Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara büyük kolaylık

Van Büyükşehir Belediyesi, muhtarların talep ve sıkıntılarına hızlı çözümler üretmek için kendi ana binasında veri ve dilekçe odası kurdu.

Hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya da imza atarak muhtarlar için veri ve dilekçe odasını hayata geçirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla ana binada kurulan birimde, muhtarlara hızlı çözümler üretilerek dilekçe yazma ve ilgili daire başkanlıklarına ulaştırmada yardımcı olunuyor. Bütün veri ve dilekçeler muhtarlık bilgi sistemine aktarılırken, dilekçenin alındığı mesajı ise muhtarlara anlık cep telefonu mesajıyla iletiliyor.

Genel Sekreter Yardımcı Esiner Çetin, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sinan Hakan ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Orhan Gülaçar da rutin olarak muhtarlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinliyor. Birimde ayrıca muhtarlara içecek ikramında da bulunuluyor.

Muhtarlar olarak yapılan çalışmadan çok memnun kaldıklarını belirten Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi Muhtarı Erdal Bozbay, “Daha önce muhatap konusunda birçok sıkıntı yaşıyorduk. Yeni yapılan bu uygulama ile birçok işimize daha hızlı çözümler buluyoruz. Gerek genel sekreter yardımcılarımız gerek daire başkanlarımız bize çalışmalarımız konusunda oldukça yardımcı oluyorlar. Bu sistem biz muhtarların oldukça işini kolaylaştırdı. Ben kendim adına Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e çok teşekkür ediyorum” dedi.