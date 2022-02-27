Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Miraç Kandili nedeniyle kadınlara yönelik program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Peygamberimizin (s.a.v) mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade eden Miraç Kandili dolayısıyla kadınlara yönelik özel bir program hazırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İpekyolu Müftülüğünde görevli Sabriye İlhan ve Funda Öztürk tarafından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak dualar edildi.

Program, Miraç Kandili ile ilgili yapılan konuşmaların ardından katılımcılara şeker ve kandil simidi ikramının ardından sona erdi.