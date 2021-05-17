Van Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik işçi alımı

Van Büyükşehir Belediyesinin 5 aylık süreyle istihdam edeceği 50 mevsimlik işçi için Noter huzurunda kuralar çekildi.

Van Büyükşehir Belediyesinin Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi, yerel ve ulusal basın mensuplarınca da takip edildi. Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan kura çekimi Van 1. Noteri Faruk Keskin tarafından gerçekleştirildi. Başvurusu kabul edilen adaylar arasında yapılan kura çekiminde genel beden işçisi için 24 asil 12 yedek, kamyon şoförlüğü için 12 asil 6 yedek, tır şoförlüğü için de 2 asil 1 yedek yapılan kura ile belirlendi. 5 aşçı için 3 kişi başvuru şartları sağlarken, 7 operatör için de sadece 2 başvurunun şartları sağladığı belirlendi. İsimleri kurada çıkan adayların kısa süre içinde işbaşı yapmalar bekleniyor.

Kura çekiminde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, kuranın son derece şeffaf bir şekilde yapıldığını belirterek, hayırlara vesile olmasını diledi. Kurada hiçbir şüpheye mahal verilmediğini belirten Prof. Dr. Mucip Tapan, “Büyükşehir belediyemiz bünyesinde 5 aylık süreyle çalıştırılacak olan 50 mevsimlik işçi kurası için bir aradayız. Başvurular pandemi nedeniyle internet ortamında mail olarak alındı. Toplamda tarafımıza bin 723 mail ulaştı. Bunlardan boş ve mükerrer mailler çıkarıldığında değerlendirmeye alınan 863 başvuru maili söz konusudur. Bunların da arasında şartları sağlayan genel beden işçisinde 174 kişi, kamyon ve tır şoföründe de 107 kişi arasında kuralar çekildi. Maalesef operatör ve aşçı alımında talebimizden az başvuru olduğu için bunlar kuraya dahil edilmeden direk alımlarını gerçekleştireceğiz” dedi.

Büyük bir şeffaflık içerisinde yapılan kura sorunsuz bir şekilde tamamlandı.