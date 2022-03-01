Van Büyükşehir Belediyesinden ‘madde bağımlılığı’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Madde Bağımlılığı’ ile ilgili seminer düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarının ‘Madde Bağımlılığı’ konulu seminer düzenleyeceği belirtilerek, “Seminer Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde 4 Mart Cuma günü saat 13.30’da yapılacak. ‘Yaşamayı Seç’ sloganı ile düzenlenecek seminerde madde bağımlılığı nedir? Bağımlılık nasıl oluşur? Bağımlılık kriterleri nelerdir? Madde kullanan bireye yaklaşım ve madde bağımlılığı tedavisi gibi konular konuşulacak” denildi.