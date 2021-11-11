Van Büyükşehir Belediyesinden koruyucu aile semineri

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kapsamında ‘Çocuk Hakları ve Koruyucu Aile Hizmetleri’ semineri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen program, Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Fatma Şen tarafından verilen seminerde, çocuk hakları ve koruyucu ailenin yükümlülükleri ile ilgili bilgiler verildi.

Sunum eşliğinde gerçekleştirilen seminer, karşılıklı görüş alışverişi ve soru cevap bölümüyle sona erdi.