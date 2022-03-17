Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik berat kandil programı

Van Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle kadınlara yönelik kandil programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla İpekyolu ilçesindeki Boyalar Camii’nde mevlit programı düzenledi. Düzenlenen programda hafızlar Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okurken, kadınlar ise edilen dualara eşlik etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla son buldu.

Cami bahçesine kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini ifade eden, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.