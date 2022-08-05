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Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara sağlık eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘sağlıklı kadınlar, sağlıklı nesiller’ projesi bünyesinde kentte bulunan kadınlara yönelik eğitim semineri düzenledi.

VAN 05.08.2022, 14:37
Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara sağlık eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘sağlıklı kadınlar, sağlıklı nesiller’ projesi bünyesinde kentte bulunan kadınlara yönelik eğitim semineri düzenledi.

Van Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet binasında düzenlenen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda sunumuyla gerçekleşen seminerde kadınlara; meme kanseri ve kadın sağlığı ile alakalı bilgiler aktarıldı.

Soru cevap şeklinde devam eden seminerin ardından ulusal kanser tarama programı yaş aralığında bulunan kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren seminere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlük yetkilileri katıldı.

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