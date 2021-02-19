Van Büyükşehir Belediyesinden hasta kurtarma çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ve Erciş ilçelerinde gece saatlerinde rahatsızlanan hastaların imdadına yetişti.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi’nde gece saatlerinde rahatsızlanan şeker ve tansiyon hastası 55 yaşındaki Hazal Kaya’ya 5 saatlik zorlu bir çalışma sonucu sağlık ekiplerini ulaştırdı. İlk müdahalesi evinde yapılan yaşlı kadın Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yine Erciş ilçesine bağlı Şerefli Mahallesi’nde gece saatlerinde aniden ateşi yükselen 60 yaşındaki Cesim Dilmaç’ın yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede sağlık ekiplerine ulaşan karla mücadele ekipleri, mahalle yolunu açtı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.