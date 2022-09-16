Van Büyükşehir Belediyesinden Gevaş’a 8.5 kilometrelik asfalt yol

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesine bağlı 8.5 kilometrelik Göründü, Altınsaç ve İnköy grup mahalle yolunda altyapıyı yaparak asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yol ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Asfalt programı çerçevesinde 13 ilçedeki çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Göründü, Altınsaç ve İnköy mahalle yollarını asfaltladı. 8.5 kilometrelik kısmı tamamlanan mahalle yolları sıfırdan yapıldı. Daha önce toprak yol olan mahalle yollarının altyapı, dolgu ve sanat yapıları da yapılarak sıcak asfalta kavuşturuldu.

Yapılan çalışmalarla yolları daha konforlu hale getirildiğini belirten mahalle sakinleri, büyükşehir belediyesine teşekkür ettiler.

Aynı proje bünyesinde tamamı 25.5 kilometre olan grup mahalle yolunun geri kalan kısmının ise altyapısı hazırlanarak önümüzdeki sezon asfaltlanması planlanıyor.