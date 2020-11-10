Van Büyükşehir Belediyesinden Erciş’e 7 milyonluk yol yatırımı

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Erciş ilçesindeki asfalt ve yol çalışmalarını tamamladı. İlçede yol yatırımları yaklaşık 7 milyon TL’yi buldu.

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte 13 ilçede yol yatırımları yapan Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamlıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kentin nüfus bakımından en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş’te 18,1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptı. Yol çizgi çalışması ile birlikte tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarıyla ilçe merkezi ve mahalle yolları daha konforlu hale getirildi.

Yaklaşık olarak 7 milyon TL yatırım yapılan asfalt ve yol çalışmaları ile 1.7 kilometrelik Oyalı Mahalle yolu, 1.8 kilometrelik Yukarı TOKİ yolu, 600 metrelik Aşağı TOKİ yolu, 800 metrelik Alkanat-Çınarlı bağlantı yolu, 2 kilometrelik Alaattin Sucular Okul yolu, 1.8 kilometrelik Gölağzı Mahalle yolu, 1.5 kilometrelik Peynirciler Sokağı, 4.2 kilometrelik Çınarlı-Petrol Caddesi bağlantı yolu,1.5 kilometrelik Tugay Yolu Caddesi, 200 metrelik Dalan Caddesi ile 2 kilometrelik Mezbahane yolu sıcak asfalta kavuşturuldu.

İlçede ayrıca 2020 yol çalışmaları kapsamında belediyenin iş gücü ile çok sayıda mahalle ve arazi yollarında da stabilize, reglaj, iyileştirme ve menfez çalışmaları yürütüldü.