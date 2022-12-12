Van Büyükşehir Belediyesinden engelli vatandaşlara medikal malzeme desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara medikal malzeme ve tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 vatandaşa medikal malzemesi, 6 vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce başvuruda bulunan ve tespitleri yapılan 11 vatandaşa; ayakta dik durma sehpası, ayak bileği ortezli (AFO) bot, diz altı protezi, oksijen konsantratörü, oksijen cihazı, yüksek yoğunluklu plastik yürüyüş moldu (PAFO), diz altı ve dizlik liner, ev tipi mekanik ventilatör, bacak protezi ve diz kapağı iğnesi gibi medikal malzemeler verilirken, 6 vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi.

Ayrıca 2022 yılı içerisinde toplamda 22 aileye medikal malzeme desteği verilirken, 34 vatandaşa da tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

Verilen destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli vatandaşların aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve belediye ekiplerine teşekkür etti.