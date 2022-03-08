Van Büyükşehir Belediyesinden dolu dolu bir hafta

Van Büyükşehir Belediyesi keyifli bir hafta geçirmek isteyen vatandaşlar için hafta sonu ücretsiz tiyatro, konser ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlenen ücretsiz programların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Her hafta bir biriden güzel konser, sinema, sergi, doğa etkinliği, yürüyüş, söyleşi ve tiyatro oyunlarını çocuk ve yetişkinler ile buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, bu haftada 5 etkinlikle Vanlılara güzel bir hafta geçirmeyi hedefliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla 9 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da ünlü yazar Murathan Mungan’ın eşsiz eserlerinden biri olan ‘Taziye’ oyunu, 12 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Max Frisch’in ‘Süleyman ve Öbürsüler’ adlı oyunu, 13 Mart Pazar günü 14.00’da ise Çanakkale Savaşları’nın anlatıldığı ‘Lal 7 Bölge 7 İklim’ isimli tiyatro oyunu sanat severlerin beğenisine sunulacak. 12 Mart Cumartesi günü kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında ise Edremit ilçesi Şamran Kanalında yürüyüş etkinliği düzenlenecek. Programa katılmak isteyen doğaseverler için Van Büyükşehir Belediyesi önü, Soydan Kavşağı, Eski Emniyet Müdürlüğü önü ve Edremit ilçe meydanından saat 10.00’da araçlar kaldırılacak. Haftanın son etkinliği ise 13 Mart Pazar günü saat 19.30’da Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda (Hilton Oteli Karşısı) 19.30’da yapılacak. Gecede Van Türk Musiki Derneği sanatçıları birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. Programların tamamı ücretsiz olurken, tüm Vanlılar davetlidir” denildi.